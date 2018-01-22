المبعوث الأممي باليمن يطلب الإعفاء من منصبه

العالم - اليمن

وأعلنت الأمم المتحدة، أن المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد سيترك منصبه نهاية شهر فبراير المقبل.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن الأحد، استجابة الأطراف اليمنية للدخول في مفاوضات سياسية جديدة، داعياً جميع الأطراف إلى خطوات استباقية لضمان نجاح هذه المرحلة.

وأضاف ولد الشيخ "إنني أقف إلى جانب الشعب اليمني ويدافع عن السلام. يجب على جميع الأطراف الامتثال للقانون الإنساني الدولي ومنح الشعب اليمني الحق في الحصول على المساعدة المنقذة للحياة والدعم الموجه إليهم بطريقة مستدامة وآمنة.

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