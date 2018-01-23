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قاسمي ينفي وجود زيارة مقررة لظريف الى "دافوس"

قاسمي ينفي وجود زيارة مقررة لظريف الى 
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية ما اوردته وكالة انباء رويترز بان الوزير محمد جواد ظريف الغى في اللحظة الاخيرة زيارة مقررة الى سويسرا للمشاركة في منتدي دافوس، لان مثل هذه الزيارة لم تكن مقررة اساسا.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به لوكالة 'ارنا' مساء الاثنين حول ما اوردته احدى وكالات الانباء الغربية بان ظريف الغى في اللحظة الاخيرة زيارته الى سويسرا للمشاركة في منتدي دافوس، قال قاسمي، انه لم يتم من قبل اتخاذ القرار لاجراء زيارات الى الخارج من قبل وزير الخارجية في هذه الايام.

واضاف، ان ظريف وبسبب تنفيذ الهيكلية الجديدة لوزارة الخارجية واهمية الاشراف المباشر على هذا الموضوع، فقد قرر ان يبقى في طهران هذه الايام، وتقرر انه من الافضل ان يكون متواجدا للاشراف والادارة بصورة مباشرة على التغييرات وتنفيذ الهيكلية الجديدة بافضل صورة ممكنة وفي اقصر فترة زمنية.

يذكر ان وكالة انباء رويترز ادعت في خبر لها بان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الغى في اللحظة الاخيرة زيارة مقررة له الى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس.

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