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ترامب يوقع قانون تمويل الحكومة الأمريكية حتى الثامن من فبراير لينهي إغلاقا للحكومة الاتحادية استمر3 أيام
مصادر فلسطينية:الاحتلال يعتقل الشاب صدام سلامه حنني عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في بيت فوريك شرق نابلس
الكونغرس الأميركي يصوت على إنهاء الإغلاق الحكومي ويرسل مشروع القرار إلى ترامب
مجلس الشيوخ الأميركي ينهي شلل الحكومة الفدرالية ويحيل مشروع القانون الى مجلس النواب
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون ينهي إغلاق الحكومة الاتحادية من خلال تمويل مؤقت حتى 8 فبراير
مراسل العالم : الجيش التركي يطلق عدَّة قذائف على قرية "حمدون" الواقعة بين ناحيتي عامودا ودرباسية على الحدود السورية التركية في ريف الحسكة الشمالي
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم جامعة القدس في أبو ديس شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة سنجل قضاء رام الله
مراسل العالم : اغتيال عضو المصالحة الوطنية المدرس محمد عبد العزيز الشحادات في بلدة داعل بريف درعا السوري بزرع عبوة ناسفة من قبل المجموعات الإرهابية
ا ف ب: الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده في سوريا

مصادر فلسطينية:الاحتلال يعتقل الشاب صدام سلامه حنني عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في بيت فوريك شرق نابلس

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

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آخر الأخبار

ترامب يوقع؛ وينهي اغلاقا للحكومة استمر ثلاثة أيام

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