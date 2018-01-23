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سلوفينيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين
ماليزيا تعتقل شخصين على صلة بداعش
نقابات قطاع النقل في الاراضي الفلسطينيه تعلن اليوم الثلاثاء يوم إضراب شامل، احتجاجاً على قرار ترمب وزيارة نائبه
حركة حماس تدعو العالم إلى دعم "أونروا" مالياً
إضراب المضيفين يشل حركة الخطوط الجوية الجزائرية
الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها في اليمن
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية
ترامب يوقع قانون تمويل الحكومة الأمريكية حتى الثامن من فبراير لينهي إغلاقا للحكومة الاتحادية استمر3 أيام
مصادر فلسطينية:الاحتلال يعتقل الشاب صدام سلامه حنني عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في بيت فوريك شرق نابلس
الكونغرس الأميركي يصوت على إنهاء الإغلاق الحكومي ويرسل مشروع القرار إلى ترامب
ترامب يوقع قانون تمويل الحكومة الأمريكية حتى الثامن من فبراير لينهي إغلاقا للحكومة الاتحادية استمر3 أيام
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش
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