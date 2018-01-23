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ترامب يوقع قانون تمويل الحكومة الأمريكية حتى الثامن من فبراير لينهي إغلاقا للحكومة الاتحادية استمر3 أيام

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

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