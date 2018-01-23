ترامب يوقع؛ وينهي اغلاقا للحكومة استمر ثلاثة أيام

العالم - الاميركيتان

وبتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة الأميركية، فقد انتهت ازمة اغلاق المؤسسات الفدرالية الاميركية بعد تصويت الكونغرس على مشروع قانون للانفاق، ما يتيح انهاء الاغلاق الحكومي الذي استمر ثلاثة ايام وتسبب به خلاف سياسي حاد بين الديموقراطيين والجمهوريين بسبب سياسات الهجرة.

وقال ترامب في بيان مقتضب قرأته المتحدثة باسمه سارة ساندرز "انا مسرور لان الديموقراطيين قرروا ان يكونوا عقلانيين".

ومع انتهاء هذه الازمة، يستطيع الرئيس ان يشارك في نهاية الأسبوع في المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا.

وقبل ساعات على التصويت، كان زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الاميركي تشاك شومر قال الاثنين "بعد مباحثات وعدّة عروض وعروض مضادة توصلت مع زعيم الجمهوريين الى اتفاق".

واضاف "سنصوت اليوم لوقف شلل الحكومة والاستمرار في التفاوض لايجاد اتفاق شامل" حول مصير مئات آلاف المهاجرين السريين الذين وصلوا صغارا الى الولايات المتحدة.

وكان شلل الحكومة بدأ منتصف ليل السبت ما منع مئات آلاف الموظفين من التوجه الى مراكز عملهم صباح الاثنين.

كما كان مئات الآلاف من موظفي المؤسسات الفدرالية الاميركية قد لزموا منازلهم بدون رواتب الاثنين بسبب عدم توصل الكونغرس الاميركي ليلة الاحد الاثنين الى اتفاق ينهي اغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية.

(رزيترز) + (أ ف ب)

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