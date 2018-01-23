مصرع وجرح مرتزقة في البيضاء وتعز والجوف

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وأفاد مصدر عسكري بأن مقاتلي الجيش واللجان الشعبية نفذوا كمينا محكما لدورية راجلة للمرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل في محافظة الجوف ما أسفر عن مصرع وإصابة أعداد منهم

وأضاف المصدر أن القوات اليمنية المشتركة فجرت عبوة ناسفة بمجموعة من مرتزقة العدوان شرق موقع الشبكة بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد المصدر ايضا مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان جراء انفجار لغم بمجموعة منهم أثناء محاولة تسلل في منطقة عصيفرة بمحافظة تعز.

يأتي ذلك في سياق المعركة التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان السعودي ومرتزقته في مختلف جبهات القتال ردا على استمرار العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني منذ مارس 2015.

المصدر: المسيرة نت