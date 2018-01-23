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المنامة تشن حملة اعتقالات تطال 20 مواطنا بينهم رجل دين

المنامة تشن حملة اعتقالات تطال 20 مواطنا بينهم رجل دين
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

شن النظام البحريني، اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 20 مواطنا من مختلف مناطق البحرين، وذلك وفق تقارير إحصائية قام بها نشطاء.

العالم - العالم الاسلامي

وأبرز من تم اعتقالهم، رجل الدين السيد عدنان سيد هاشم من بلدة الدراز الذي اعتقل على يد قوات الكوماندوز التابعة للداخلية واقتيد إلى جهة غير معلومة.

كما اعتقل من بلدة الدراز "فاضل عباس، خليل إبراهيم عبدالرسول، حمزة فؤاد الشهابي وحسين محمد صالح المطوع".

وأسفرت مداهمة بلدة عالي إلى اعتقال "السيد إبراهيم سيد حسن، حيدر الشغل، بدر الشملان، محمود الصيبعي، محمود علي أحمد، حسين الطباخ" بالإضافة إلى الشاب محمد عبدالحسين الشغل الذي اعتقل من مطار البحرين الدولي لدى عودته من السفر.

ومن توبلي اعتقلت السلطات "ياسر محمد شملوه، عباس رضي، جاسم محمد الإسكافي"، فيما تم تسجيل إعادة اعتقال الشاب حسن عبدعلي من بلدة سماهيج بعد يوم من الإفراج عنه في قضية فض اعتصام الدراز، وتم تسجيل اعتقال شقيقه أيضا حسين عبدعلي.

وداهمت السلطات فجر اليوم بلدة باربار واعتقلت منها السيد علي الماجد، كما اعتقلت الشاب مهدي عيسى المري من مقابة، وعلي عبدالحسين منصور من الديه، وجواد عبدالهادي من البلاد القديم.

ووفق نشطاء فإن هذه القائمة غير نهائية، حيث هناك مواطنين اعتقلوا ولم يتم التعرف على أسمائهم حتى الآن.

المصدر: مرآة البحرين

 

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