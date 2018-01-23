البث المباشر

مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء حكم السجن بحق نبيل رجب

مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء حكم السجن بحق نبيل رجب
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانًا يطالب فيه بإبطال حكم السجن الّذي صدر بحق الناشط البحريني البارز نبيل رجب، والذي رفضت محكمة بحرينيّة طلب استئنافه في 15 يناير/كانون الثاني 2018.

العالم - العالم الاسلامي

وكانت المحكمة قد حكمت على رجب بالحبس لمدّة سنتين على خلفية تهم تزعم نشره أخبار مزيّفة تقوّض هيبة الدولة، أمّا محاكمته على تهم تتعلّق بتغريدة كتبها ضد حرب تحالف العدوان السعودي على اليمن، فقد تأجّلت إلى 21 فبراير/شباط 2018.

وقال مركز البحرين "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء سلامة نبيل"، مضيفًا "يجب على السلطات الإفراج عنه على الفور، وإسقاط الاتهامات الموجّهة اليه، والتحقيق بشكل شامل في سوء المعاملة الذي يحتمل أنّه يتعرّض له في الاعتقال".

ولفت المركز أنّ الحكم الصادر يعني أنّ نبيل رجب عليه قضاء الأشهر الـ 11 المتبقية من الحكم في السجن، مقابل ممارسته حقّه في حريّة التعبير.

وأضاف المركز إنّ رجب تعرّض لسوء المعاملة في السجن، ولدى وصوله إلى السجن الذي يُحتجز فيه حاليًا، تم حلق شعر رجب بقوّة وتمّ تفتيشه ومصادرة كتبه وثيابه، وهو لا يزال محتجزًا في الزنزانة نفسها التي يُحتجز فيها إرهابيون بارزون في جماعة "داعش" الوهابية.

المصدر: مرآة البحرين

روابط ذات صلة

برلماني سابق: نخشى انتقام السلطات البحرينية من نبيل رجب

تثبيت الحكم الصادر بسجن نبيل رجب لمدة عامين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إنتصار متوقع بالنقاط لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي

هنية: نرفض الوطن البديل ونرفض التوطين

النائب العام السعودي يكشف عن صفقة محتجزي الريتز

وثيقة.. ايران تطيح بأميركا باحتياطيها من العملات الأجنبية والذهب!

بيريز "البخيل" يصدم رونالدو!

قوى البحرين بصدد تدشين شعار الذكرى السابعة لثورة 14 فبراير

المنامة تشن حملة اعتقالات تطال 20 مواطنا بينهم رجل دين

محافظ عدن يحذر من "دورة دم جديدة" سببها صراع أجنحة العدوان

أكبر سليماني: منطقة مكران لها دور استراتيجي في اقتصاد ايران

روسيا تدعو "هيئة المفاوضات السورية" للمشاركة في سوتشي

ريابكوف: المبادرة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي لن تأتي بنتائج إيجابية

بالفيديو... شجار بين أكراد وأتراك في مطار هانوفر!

ايران تقترح إنشاء تحالف مع روسيا وسوريا وباكستان والعراق ضد تحالف الاميركيين

أول تصريح من صنعاء على تغيير ممثل الأمم المتحدة في اليمن

بالفيديو..هذا ما فعله أب بابنته الرضيعة !!

مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء حكم السجن بحق نبيل رجب

شروط السعودية وحلفائها للتصالح مع قطر!

مصرع وجرح مرتزقة في البيضاء وتعز والجوف

العبادي: تركيا تعاملت بازدواجية في الملف الكردي

هزة أرضية بقوة 8 درجات تضرب جنوب شرق ألاسكا

الأکثر مشاهدة