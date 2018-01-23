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الأمن التركي يسلم الأمن اللبناني مطلوباً في تفجير استهدف القيادي بحركة حماس محمد حمدا في مدينة صيدا

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

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