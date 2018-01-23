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العراق.. عملية عسكرية جنوب الموصل بحثاً عن جيوب داعش
أكاديمي تركي:الجيش التركي سيستهدف جميع أوكار بي كاكا عقب تحرير عفرين
ماتيس: العملية التركية في عفرين تعرقل دحر داعش
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يؤدي طقوساً تلمودية عند حائط البراق
منسق حملة عنان: اعتقال المرشح المحتمل للرئاسة المصرية الفريق سامي عنان
ريابكوف: اتهامات واشنطن لموسكو بمنع التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية كاذبة
الارتباط المدني الفلسطيني يبلّغ وزارة الصحة بإصابة مواطنين برصاص الاحتلال، قرب حاجز زعترة، جنوب نابلس
قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي تجاه الشبان خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة
منسق حملة عنان: اعتقال المرشح المحتمل للرئاسة المصرية الفريق سامي عنان
الأمن التركي يسلم الأمن اللبناني مطلوباً في تفجير استهدف القيادي بحركة حماس محمد حمدا في مدينة صيدا
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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الیمن
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