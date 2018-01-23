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بيريز "البخيل" يصدم رونالدو!

بيريز
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

صدم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الهداف التاريخي للنادي الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بخصوص تجديد عقد اللاعب مع الفريق وزيادة راتبه.

العالم - رياضة

وذكرت صحيفة  "آس" الإسبانية أن بيريز أخبر رونالدو أن الريال لا يملك الأموال الكافية لزيادة راتبه، الأمر الذي أزعج النجم البرتغالي، لاسيما وكان رئيس النادي الملكي قد وعد بتجديد عقد "الدون" وزيادة راتبه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، والذي توج الريال بلقبه على حساب يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مثل هذه التفسيرات (عدم وجود الأموال) لا ترضي رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، خاصة وأن الفريق عرض خلال الانتقالات الصفية الماضية، مبلغا ضخما مقابل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي فضل الانضمام في نهاية المطاف لباريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو (32 عاما) الذي يحصل حاليا على 21 مليون يورو سنويا، يطالب بزيادة راتبه ليتساوى مع الهداف التاريخي لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتقاضى 50 مليون يورو سنويا.

وتأتي هذه الأنباء، بعد أقل من 24 ساعة من استعادة رونالدو شيئا من بريقه ومستواه المعهود، بتسجيله ثنائية في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا أمس، في المباراة التي انتهت بفوز الريال مدريد بسبعة أهداف لواحد، في المرحلة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

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