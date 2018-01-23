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مخلوق "غريب" عمره 508 أعوام قد يشكل صرحا علميا!

مخلوق
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن مجموعة من العلماء عثروا على مخلوق غريب عمره 508 أعوام يمكن أن يشكل فتحا علميا جديدا.

العالم - منوعات 

وقالت مجلة "لايف ساينس" العلمية المتخصصة إن العلماء عثروا أسفل الأرض الطينية في قاع البحر بجزيرة كولومبيا البريطانية، على دودة غريبة الشكل يبلغ عمرها 508 عاما.

وأوضحت المجلة العلمية أن تلك الدودة قد تكون بداية الطريق لفك لغر تطور الكائنات الحية على كوكب الأرض.

وأشار العلماء إلى أن تلك الدودة لا تشبه غيرها من الديدان الموجودة في تلك المنطقة، حيث عثر برأسها على اثنين من المخالب والمغطاة بكثير من الشعيرات التي تغطي جزء كبير من جسم الدودة ورأسها.

ووجد فيها على ما يشبه "الفم" أيضا، وغيرها من المكونات الموجودة في الكائنات الأكثر تطورا.

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