هنية: نرفض الوطن البديل ونرفض التوطين

وقال اسماعيل هنيه خلال كلمة اليوم الثلاثاء (23-1) حول آخر التطورات والمستجدات: "لا مصر تقبل ذلك ولا الأرن، ولا نحن كفلسطينيين نقبل ذلك إطلاقاً، ولن يكون لنا دولة فلسطينية إلا في حدود الوطن الفلسطيني، ولا دولة فلسطينية على حساب دولة عربية".

وأشار هنية إلى أنّ هناك عملية متسارعة من أجل تصفية القضية لإنهاء هذا الحق الفلسطيني العربي الإسلامي في فلسطين.

وأضاف: "فلسطين هي فلسطين ومصر هي مصر، وأنّ شعبنا الفلسطيني الذي أسقط مشروع التوطين في منتصف الخمسينيات هو اليوم أقدر وأكثر وعي لإسقاط أي مشاريع من هذا القبيل".

وأكّد، أنّ القرارات الأمريكية "الإسرائيلية" المتسارعة تهدف لأن يكون حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن الشقيق، وهنا خطورة الوطن البديل، والحديث عن كونفدرالية مع الناس وليس مع الأرض.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: مصر نقلت لنا رسالة انها ما زالت مستمرة في رعايتها للمصالحة الوطنية الفلسطينية.

وأكد هنية: لا قطيعة بيننا وبين اخوتنا في فتح ونحن لازلنا نتواصل ونلتقي ولازلنا متمسكين بالمصالحة الفلسطينية وحماس لن تغادر هذا المربع.

واضاف هنية: حماس قامت بخطوات دراماتيكية في التعبئة للمصالحة.