البث المباشر

هنية: نرفض الوطن البديل ونرفض التوطين

هنية: نرفض الوطن البديل ونرفض التوطين
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أنّ فكرة الوطن البديل مرفوضة بشكل نهائي، ولن يكون هناك دولة فلسطينية على حساب أي دولة عربية أخرى.

وقال اسماعيل هنيه خلال كلمة اليوم الثلاثاء (23-1) حول آخر التطورات والمستجدات: "لا مصر تقبل ذلك ولا الأرن، ولا نحن كفلسطينيين نقبل ذلك إطلاقاً، ولن يكون لنا دولة فلسطينية إلا في حدود الوطن الفلسطيني، ولا دولة فلسطينية على حساب دولة عربية".

وأشار هنية إلى أنّ هناك عملية متسارعة من أجل تصفية القضية لإنهاء هذا الحق الفلسطيني العربي الإسلامي في فلسطين.

وأضاف: "فلسطين هي فلسطين ومصر هي مصر، وأنّ شعبنا الفلسطيني الذي أسقط مشروع التوطين في منتصف الخمسينيات هو اليوم أقدر وأكثر وعي لإسقاط أي مشاريع من هذا القبيل".

وأكّد، أنّ القرارات الأمريكية "الإسرائيلية" المتسارعة تهدف لأن يكون حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن الشقيق، وهنا خطورة الوطن البديل، والحديث عن كونفدرالية مع الناس وليس مع الأرض.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: مصر نقلت لنا رسالة انها ما زالت مستمرة في رعايتها للمصالحة الوطنية الفلسطينية.

وأكد هنية: لا قطيعة بيننا وبين اخوتنا في فتح ونحن لازلنا نتواصل ونلتقي ولازلنا متمسكين بالمصالحة الفلسطينية وحماس لن تغادر هذا المربع.

واضاف هنية: حماس قامت بخطوات دراماتيكية في التعبئة للمصالحة.

روابط ذات صلة

رسالة هنية للقائد تدل على علاقة استراتيجية مع ايران

هنية: فخورون بتضحيات الشهيد أحمد جرار وعائلته

مواقف مبدئية وثورية بين رسالة هنية وقراءة قاسم سليماني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إنتصار متوقع بالنقاط لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي

هنية: نرفض الوطن البديل ونرفض التوطين

النائب العام السعودي يكشف عن صفقة محتجزي الريتز

وثيقة.. ايران تطيح بأميركا باحتياطيها من العملات الأجنبية والذهب!

بيريز "البخيل" يصدم رونالدو!

قوى البحرين بصدد تدشين شعار الذكرى السابعة لثورة 14 فبراير

المنامة تشن حملة اعتقالات تطال 20 مواطنا بينهم رجل دين

محافظ عدن يحذر من "دورة دم جديدة" سببها صراع أجنحة العدوان

أكبر سليماني: منطقة مكران لها دور استراتيجي في اقتصاد ايران

روسيا تدعو "هيئة المفاوضات السورية" للمشاركة في سوتشي

ريابكوف: المبادرة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي لن تأتي بنتائج إيجابية

بالفيديو... شجار بين أكراد وأتراك في مطار هانوفر!

ايران تقترح إنشاء تحالف مع روسيا وسوريا وباكستان والعراق ضد تحالف الاميركيين

أول تصريح من صنعاء على تغيير ممثل الأمم المتحدة في اليمن

بالفيديو..هذا ما فعله أب بابنته الرضيعة !!

مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء حكم السجن بحق نبيل رجب

شروط السعودية وحلفائها للتصالح مع قطر!

مصرع وجرح مرتزقة في البيضاء وتعز والجوف

العبادي: تركيا تعاملت بازدواجية في الملف الكردي

هزة أرضية بقوة 8 درجات تضرب جنوب شرق ألاسكا

الأکثر مشاهدة