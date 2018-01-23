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الارتباط المدني الفلسطيني يبلّغ وزارة الصحة بإصابة مواطنين برصاص الاحتلال، قرب حاجز زعترة، جنوب نابلس
قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي تجاه الشبان خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة
منسق حملة عنان: اعتقال المرشح المحتمل للرئاسة المصرية الفريق سامي عنان
الجيش المصري يقرر ملاحقة سامي عنان قانونيا
القوات المسلحة المصرية: عنان ارتكب جريمة تزوير ليتم إدراجه بقاعدة بيانات الناخبين
القوات المسلحة المصرية تحيل سامى عنان للتحقيق لترشحه قبل موافقتها
بنس: الخارجية الأمريكية ستعلن تفاصيل نقل السفارة في "إسرائيل" للقدس خلال أسابيع
الأمن التركي يسلم الأمن اللبناني مطلوباً في تفجير استهدف القيادي بحركة حماس محمد حمدا في مدينة صيدا
مقتل 8 مدنيين بينهم 4 أطفال في غارة لتحالف العدوان السعودي علی صعدة شمال اليمن
اعتقال 25 مواطن يمني طالت 11 منطقة منذ فجر اليوم بينهم عالم دين
الارتباط المدني الفلسطيني يبلّغ وزارة الصحة بإصابة مواطنين برصاص الاحتلال، قرب حاجز زعترة، جنوب نابلس
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش
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