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شاهد ماذا فعل نائب الرئيس الاميركي في القدس المحتلة؟

شاهد ماذا فعل نائب الرئيس الاميركي في القدس المحتلة؟
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

ادى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس طقوساً تلمودية عند حائط البراق بالقدس المحتلة.

العالم - مراسلونا

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