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شاهد : رائد روسي يمتطي مكنسة كهربائية في الفضاء!!

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

قرر رائد الفضاء الروسي، أنطون شكابليروف، تجربة ركوب اامكنسة الكهربائية في المحطة الفضائية الدولية.

العالم - منوعات 

فكيف كانت التجربة؟

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