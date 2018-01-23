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فيديو.. "خانات بوليود" الكبار يرفضون لقاء نتنياهو في الهند

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت تقارير ان ثلاثة من كبار نجوم بوليوود المسلمين عامر خان وسلمان خان وشاروخان المعروفين باسم “خانات بوليوود” قاطعوا حفلا اقيم فى مومباى ليلة الخميس احتجاجا على زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

فيما انتقد خان بوليوود الرابع، الممثل أعجاز خان، كلا من نجم بوليوود الشهير أميتاب باتشان وعائلته، بالإضافة الي المخرج والمنتج كاران جوهر عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر على لقائهم نتنياهو.

ووصف اعجاز خان نتنياهو بأنه قاتل، واعرب عن غضبه ضده، كما استهدف أيضا ناريندرا مودي على ترحيبه، وكتب: “لقد كان المهاتما غاندي دائما يؤكد أن فلسطين صديقه وعارض دائما "إسرائيل". واليوم، غيرت حكومة مودي كل شيء في بلد غاندي”.

كانت صورة سِلفي للنجم الهندي المحبوب عربيا أميتاب باتشان وابنه ابهيشيك باتشان وزوجته ايشوريا راي مع عدد من نجوم بوليوود، اثارت السخط كونها التُقطت مع رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي وزوجته.

الصورة التقطت خلال زيارة نتنياهو للهند وقام بنشرها على حسابه في “توتير”، فيما علّق المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي على الصورة عبر “توتير” أيضاً قائلاً: نتنياهو في سِلفي مع كبار الممثلين الهنود، وعلى رأسهم أميتاب باتشان ونجله وآيشواريا راي. أتمنى أن نشاهد أفلاما بإنتاج وتمثيل مشترك هندي وإسرائيلي”.

 

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