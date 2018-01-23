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الاعرجي يوجه بتوقيف المسؤولين عن تسريب صور المتهمين وتقرير حادث عصابة المخدرات
شبان يعتصمون أمام معبر رفح جنوب قطاع للمطالبة بفتحه بشكل دائم
إصابة ضابط من جيش الاحتلال بحجر على مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية، قبل قليل
إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة
الجيش المصري: الفريق سامي عنان ارتكب مخالفات جسيمة بترشحه للرئاسة
مرشح محتمل للرئاسة المصرية يعد بنقل الكعبة إلى مصر
اتحاد المعلمين في " الاونروا " ينظم اعتصام ضد سياسة التقليصات من قبل الرئيس ترامب
مناورات عسكرية إيرانية ضخمة جنوب البلاد وفي بحر عمان
المدعي العام العسكري الأسبق يكشف أخطاء وقع فيها سامي عنان
الحملة الرسمية لـمرشح الرئاسة المصرية سامي عنان تعلن تعليق نشاطها
الجيش المصري: الفريق سامي عنان ارتكب مخالفات جسيمة بترشحه للرئاسة
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.