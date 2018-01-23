على مبدأ “العين بالعين”.. سعوديون يذكِّرون منتقدي “أم نايف” بإيفانكا ترامب!

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وأثارت قضية “أم نايف” سجالًا بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رأى البعض أن “أم نايف” انتهكت أعراف وتقاليد المجتمع السعودي بألفاظ خادشة للحياء وجهتها للاعب الأجنبي.

فيما رأى آخرون أن المسألة لم تتعد أكثر من مزاح “أم نايف” مع اللاعب والذي كلفها مصدر رزقها معتبرين أنه قرار جائر.

واستنكر مدافعون عن “أم نايف” من انتقدوها، مبينين أن معارضي تصرف “أم نايف” لم يروا مانعًا في مغازلة ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، حين رافقت والدها خلال زيارته للمملكة.

وعبر موقع التواصل “تويتر” قال مغرد يدعى “مجيد” من خلال هاشتاغ #ادعموا_أم_نايف: “كل اللي تغزلوا في بنت ترامب جو يستشرفون هنا”.

وأيدت “ريم” بقولها: “لو انها مادحة لها سعودي مكان سويتوا لها كذا الشعب نسي نفسه مع ايفانكا ترامب حتى مسجد بغوا يبنوا لها لكن الله فوق بياخذ حقها”.

وعلق “حسن المدرع”: “ما بين أم نايف وابنة ترامب تتغير المبادئ بلا حرج”.

بدورها، قالت “نورة الحجي”: “يبقى رأي في الأخير ومالنا دخل مايوصل لقطع الرزق رأيها وشخصيتها شيء وشغلها شيء ثاني .. مهما كان حجم ادبه بكيفها .

وين الشباب اللي سوو ترند لافانكا بنت ترامب ! ولا الخرفان اللي كل فترة طالعين بترند لوحده وانواع الغزل ! ترى كلهم نفس الشيء”.

وكان مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية “المجمعة” مساعد الغدير، كشف أمس الاثنين، أن قرار إيقاف “أم نايف” صدر لامتصاص حالة الجدل التي خلفتها، مبينا أن “أم نايف” تفهمت القرار بشكل إيجابي.

وقال: “تحدثت معها بهذه الكلمات: يا أم نايف بيض الله وجهك وما قصرت وأنت عملت شيئًا كبيرًا ونجحت نجاحًا باهرًا، ولا يمكن لمقطع بسيط أن يسيء لك؛ لأنك إنسانة فاضلة، ولكنك لم توفقِي في المقطع”.

وأوضح، أنها تقبلت القرار، وأكدت له “أنها من الأساس لن تحضر اليوم الأخير”.

يذكر أن سعوديين أبدوا اهتمامًا غير مسبوق أثناء زيارة إيفانكا ترامب المملكة برفقة والدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار من العام الماضي، حيث انهالوا عليها بقصائد الغزل والشعر، ورحبوا ترحيبًا شديدًا بها.

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