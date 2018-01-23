الكيان الاسرائيلي يتجه لإغلاق سفارته في أيرلندا 

العالم - فلسطين

والسفارة في دبلن هي الوحيدة التابعة لدول غربية من بين سبعة سفارات وقنصليات وضعتهم الدولة العبرية على قائمة الإغلاق بواسطة وزارة الخارجية، وفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "أيريش تايمز" اليوم الثلاثاء، أن السفارات الأخرى تقع في بيلاروسيا وإريتريا والدومينكان ولاتفيا أو ليتوانيا بجانب قنصليات في ولاية أتلانتا الأمريكية ومدينة بنجالور الهندية.

افتتح الكيان الاسرائيلي سفارته في أيرلندا في عام 1996، بعد 21 سنة من بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وكان افتتاحها نهاية لسنوات كانت فيها أيرلندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي بدون سفارة إسرائيلية على أراضيها.

وفي بداية هذا الشهر، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه وبعد خطة تقليص النفقات التي يتم مناقشتها مع وزير المالية الإسرائيلي، فمن المقرر إنهاء عمل سبع بعثات دبلوماسية في السنوات الثلاث القادمة.

وستتلقى البعثات الدبلوماسية الأخرى التي تصل إلى 100، حوالي 50 مليون دولار في الموازنة الجديدة.

ولم يذكر بيان الخارجية الإسرائيلية أي تفاصيل عن السفارات أو القنصليات التي سوف تغلق، فيما تصدر لجنة تم تشكيلها لهذا الصدد تقريرها بنهاية الشهر الجاري.

ومن المفترض أن يوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية، على هذه القرارات بالإغلاق.

وفي فبراير الماضي، ذكرت صحيفة هآارتس الإسرائيلية أن زييف بوكر، السفير الإسرائيلي في دبلن، حذر بلاده من أن الحكومة الأيرلندية قد تعترف قريبًا بدولة فلسطين. وعلى الرغم من عدم حدوث ذلك، إلا أن هناك اتجاها كبيرا نحو ذلك.

يقول برنامج الحكومة الأيرلندية إنهم متلزمون بوعدهم حول الاعتراف بدولة فلسطين، لكن مصادر حكومية أكدت أن دبلن تفضل التحرك من خلال تعاون أوروبي.

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