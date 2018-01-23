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مقتل قيادي بـ"داعش" ومرافقيه بقصف قرب بحيرة حمرين

مقتل قيادي بـ
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى في العراق صادق الحسيني، مساء الثلاثاء، عن مقتل قيادي في تنظيم "داعش" واثنين من مرافقيه بقصف جوي قرب بحيرة حمرين.

العالم - العراق

وقال الحسيني إن "قصفاً جوياً استهدف مضافة قرب بحيرة حمرين (65كم شمال شرق ب‍عقوبة) ما اسفر عن مقتل قيادي في داعش واثنين من مرافقيه وتدمير المضافة والتي كانت عبارة عن انفاق تحت الارض".

وأضاف الحسيني، أن "قصف المضافة تم وفق معلومات استخبارية حددت بدقة مكانها"، لافتا الى ان "القصف الجوي اسهم خلال 2017 في قتل اكثر من 50 داعشيا بينهم قيادات بارزة خاصة في حوض الزور والوقف وحمرين ونفط خانة".

وكانت القوة الجوية العراقية نفذت العديد من الضربات المهمة لاهداف تابعة لتنظيم "داعش" في ديالى خلال الاشهر الماضية، بحسب مصادر امنية.

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