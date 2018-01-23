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إحباط تهريب 6.2 مليون حبة مخدرة على الحدود الأردنية السعودية

إحباط تهريب 6.2 مليون حبة مخدرة على الحدود الأردنية السعودية
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن عملية تهريب 6.2 مليون حبه مخدرة عبر معبر الدرة الحدودي، وألقت القبض على المتورط الرئيسي في القضية.

العالم ـ الأردن

وحسب بيان صادر إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام فإن "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تابعوا منذ أسابيع معلومات وردت إليهم حول قيام أشخاص بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، تمهيدا لتهريبها إلى إحدى دول الجوار وتولى فريق خاص التحقيق في القضية وتتبعها وجمع كافة المعلومات حولها للتأكد منها وتحديد المتورطين وطريقة التهريب وموعده".

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام انه وبعد أن تمّ "تحديد هوية شخصين مشتبه بهما في القضية وبعد مراقبتهما ورصد تحركاتهما تمكنوا من تحديد طريقة التهريب عبر إخفاء الحبوب المخدرة بمخابئ سرية في جسم إحدى المركبات، إضافة إلى تحديد موعد توجه أحدهما بواسطة تلك المركبة إلى معبر الدرة الحدودي من أجل اجتياز الحدود وبما يحمله من مواد مخدرة، حيث وضعت خطة محكمة لإلقاء القبض عليه أثناء دخول إلي هناك".

وتابع البيان بأنه وبعد تفتيش المركبة بشكل دقيق "عثر على ما يقدر بـ6 مليون و200 ألف حبة مخدرة توزعت بمخابئ سرية مخفية في مختلف أجزائها وما زال التحقيق والبحث جار عن الشريك الذي توارى عن الأنظار".

يذكر أن مركز حدود الدرة هو أحد المعابر الحدودية الثلاث بين الأردن والسعودية، ويقع على شاطئ خليج العقبة.

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