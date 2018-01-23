انقاذ بحارة قارب تائه في البحر خلال مناورة محمد رسول الله (ص)

العالم - ايران

واوضح الاميرال طحاني قائلا، ان قوات سلاح البحر التابعة للجيش الايراني وفي اطار السيطرة التامة على خطوط الملاحة والنقل البحري بمنطقة اجراء المناورة، تمكنوا من انقاذ اثنين من البحارة كانا على متن قارب تائه لفترة 12 يوما في مياه البحر.

وعلى صعيد المناورة، لفت القائد العسكري الايراني الى ان القوة البحرية الاستراتيجية التابعة للجيش الايراني استعرضت قدراتها الصاروخية في الشواطئ والبحار من خلال اطلاقات بعيدة وقصيرة المدى.

علما ان المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الايراني "الاميرال حبيب الله سياري" اعلن فجر امس الاثنين عن انطلاق مناورة "محمد رسول الله (ص)" المشتركة للجيش الايراني في نسختها الخامسة، وبشعار "يارسول الله" (ص)، في المياه الجنوب شرقية وسواحل مكران وبحر عمان.

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