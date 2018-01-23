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زلزال بقوة 7,9 درجات يضرب قبالة الاسكا

زلزال بقوة 7,9 درجات يضرب قبالة الاسكا
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الاميركي لرصد الزلازل ان هزة قوية بلغت شدتها 7,9 درجات ضربت سواحل الاسكا الجنوبية الثلاثاء، ما استدعى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي على سواحل الولايات المتحدة وكندا المطلة على المحيط الهادئ قبل أن يتم سحبها.

العالم - منوعات

وضرب الزلزال الساعة (00:30) 09:31 ت غ خليج الاسكا، على بعد 280 كلم جنوب شرق بلدة كودياك، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي الذي عدل درجة قوة الهزة من 8,2 إلى 7,9. 

وتم تحديد مركز الهزة بأنه يقع تحت قاع البحر على عمق عشرة كيلومترات. 

وأكد المركز الوطني للتحذير من تسونامي إمكانية حدوث تسونامي، ما يعني أن منسوب المياه كان أعلى بقليل من المعدل الطبيعي. 

وتم رصد أمواج يفوق ارتفاعها 30 سنتيمترا في أجزاء من جنوب الاسكا، وفقا للسلطات. وكإجراء احترازي، حث المسؤولون في هذه المناطق السكان على البقاء في مناطق مرتفعة. 

لكن مركز الرصد ألغى التحذيرات لاحقا للمناطق الساحلية في الاسكا وكولومبيا البريطانية والساحل الغربي للولايات المتحدة بعدما "أوضحت المعلومات الإضافية والتحليلات درجة التهديد بشكل أفضل". 

وقال الناطق باسم الشرطة تيم بوتني لوكالة فرانس برس إنه حتى الآن، لم يتم تسجيل وقوع أضرار أو أمواج كبيرة في كودياك التي تقع على جزيرة قبالة الساحل. 

وقال حوالي الساعة 11:15 ت غ "لقد تجاوزنا بنصف ساعة الوقت الذي قيل لنا أن أول موجة قد تضرب فيه ولم يحصل شيء"، مؤكدا وجود أشخاص يتولون مراقبة البحر من مسافة آمنة. 

وبحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي، ضرب 11 زلزالا بدرجات مشابهة مناطق واقعة على بعد 600 كلم من موقع هزة الثلاثاء. 

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