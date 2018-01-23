مقتل اميركيين في الهجوم على فندق الانتركونتيننتال في كابول

العالم - الاميركيتان

وقال المسؤول "يمكننا التأكيد ان اميركيين في عداد القتلى والجرحى" في الهجوم الذي شهدته العاصمة الافغانية دون تحديد الحصيلة.

وقتل اكثر من 20 شخصا بينهم 14 اجنبيا بحسب حصيلة مثيرة للجدل، في الهجوم الذي نفذه ستة عناصر من طالبان قتلوا بدورهم.

وسبعة اوكرانيين وفنزويليان يعملان لشركة كام اير الجوية الخاصة وكازاخستاني والماني في عداد القتلى الاجانب.

وبدأ الهجوم مساء السبت عندما اطلق المهاجمون النار عشوائيا على الموجودين في قاعة الطعام قبل اقتحام الغرف لاحتجاز رهائن قتلوا احيانا على الفور او ذبحوا.

واعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم في رسالة اكد فيها ان الفندق الفخم كان "مكتظا بغزاة اميركيين ومن جنسيات اخرى".

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