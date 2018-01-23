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ماكرون يبلغ اردوغان "قلقه" حيال الهجوم التركي في سوريا 

ماكرون يبلغ اردوغان
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء عن "قلقه" لنظيره التركي رجب طيب اردوغان بعد الهجمات المشتركة التي يشنها الجيش التركي وحلفاؤه من الفصائل السورية ضد مقاتلين من الاكراد في شمال غرب سوريا.

العالم - اوروبا

واكد بيان للاليزيه بعد اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين، "انه مع مراعاة الضرورات الامنية لتركيا، اعرب رئيس الجمهورية لنظيره التركي عن قلقه ازاء التدخل العسكري الذي بدأ السبت في منطقة عفرين".

وتشن تركيا منذ السبت هذا الهجوم الجوي والبري على معقل وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن.

وخلال الاتصال مع الرئيس التركي والمخصص لسوريا، اكد ماكرون "قلق فرنسا ازاء التدهور الخطير في الوضع الانساني خصوصا في محافظة إدلب والغوطة الشرقية" مشيرا الى ضرورة ان "تبقى مسالة وصول المساعدات الانسانية الى السكان المدنيين اولوية قصوى".

وتابع البيان ان ماكرون "اعاد التذكير بضرورة محاربة داعش وجميع القوى المسلحة في المكان، ومن ناحية أخرى وجوب ضمان الظروف الانسانية التي لا غنى عنها للسكان. واخيرا العمل على ايجاد الظروف الملائمة على الارض من اجل التوصل الى حل سياسي دائم".

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