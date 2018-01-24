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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم منزل المواطن أحمد جرار خلال اقتحامها المتواصل لمخيم جنين
مصادر فلسطينية:الاحتلال يعتقل الشقيقين خليل وحسام ابوسنينة وزوجة الأول خلال اقتحامه منطقة خلة أبو عصى جنوب الخليل
مصادر فلسطينية: قوات كبيرة من الاحتلال تقتحم منطقة واد برقين في جنين وتداهم عددا من المنازل قرب قاعة آدم
رويترز: ارتفاع عدد قتلى انفجار سيارتين مفخختين أمام أحد المساجد في بنغازي شرق ليبيا إلى 33 شخصا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير إستيا شمال غرب سلفيت وتعتقل الشاب مهند طايل الفارس
مراسل العالم: استشهاد عدد من المواطنين بغارات لطيران العدوان السعودي على سيارة مواطن في نشورة في الصفراء بصعدة
مراسل العالم: استشهاد عدد من المواطنين إثر غارات لطيران العدوان السعودي على سيارة مواطن في نشورة بمديرية الصفراء
رويترز: ارتفاع عدد قتلى انفجار سيارتين مفخختين أمام أحد المساجد في بنغازي شرق ليبيا إلى 22 شخصا
رويترز: ارتفاع عدد قتلى انفجار سيارتين مفخختين أمام أحد المساجد في بنغازي شرق ليييا إلى 22 شخصا
وزير الخارجية الهولندي"هالبي زيجلسترا": هناك دلائل كافية تكفل لـتركيا حق الدفاع عن نفسها. "ب ي د" ليس بريئا والحكومة الهولندية لم تدعمه في أي وقت مضى

رويترز: ارتفاع عدد قتلى انفجار سيارتين مفخختين أمام أحد المساجد في بنغازي شرق ليبيا إلى 33 شخصا

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

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