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مصادر فلسطينية: مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال اثر اقتحامها لمخيم الدهيشة في بيت لحم
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم منزل المواطن أحمد جرار خلال اقتحامها المتواصل لمخيم جنين
مصادر فلسطينية:الاحتلال يعتقل الشقيقين خليل وحسام ابوسنينة وزوجة الأول خلال اقتحامه منطقة خلة أبو عصى جنوب الخليل
مصادر فلسطينية: قوات كبيرة من الاحتلال تقتحم منطقة واد برقين في جنين وتداهم عددا من المنازل قرب قاعة آدم
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.