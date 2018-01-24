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مصادر فلسطينية: قوات كبيرة من الاحتلال تقتحم منطقة واد برقين في جنين وتداهم عددا من المنازل قرب قاعة آدم

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

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