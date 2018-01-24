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العبادي يصل سويسرا للمشاركة بمنتدي دافوس الاقتصادي العالمي

العبادي يصل سويسرا للمشاركة بمنتدي دافوس الاقتصادي العالمي
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، الى سويسرا للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. 

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي توجه، اليوم (امس الثلاثاء)، الى سويسرا للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس".

وقد أكد العبادي في مؤتمره الاسبوعي، الثلاثاء، قبيل مغادرته بغداد، ان "الهدف من حضوره الى مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا هو لأجل مساهمة المجتمع الدولي في اعادة اعمار العراق".

وكان رئيس حكومة منطقة كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، قد وصل الثلاثاء الى سويسرا للمشاركة ايضا في المنتدى الاقتصادي في دافوس.

وقال بارزاني قبل يومين انه سيلتقي العبادي ووزير النفط العراقي جبار علي لعيبي في دافوس للتشاور حول ملف النفط بين بغداد واربيل.

وانطلقت الثلاثاء، اعمال منتدى دافوس الاقتصادي في دورته (48)، بمنتجع (دافوس) السويسري، تحت شعار (بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك)، بمشاركة حوالى 70 رئيس دولة ورئيس وزراء، و340 من كبار الساسة والمسؤولين في العالم.

وسيواصل "دافوس" اجتماعاته في الفترة بين 23 و26 شهر كانون الثاني/ يناير الجاري 2018، بحضور 3 آلاف شخصية من اكثر من 100 دولة في العالم.

ويعرف منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" بأنه منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوط بها تطوير العالم عن طريق تشجيع الاعمال والسياسات والنواحي العلمية وكل القادة المجتمعين من أجل تشكيل العالمية، وتأسست عام 1971 في كولوجني على يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب، وافتتحت في عام 2006 مكاتب اقليمية في العاصمة الصينية بكين ونيويورك في الولايات المتحدة.

وخصصت الحكومة السويسرية 5 آلاف من الجنود وأفراد الشرطة لحماية أمن المنتدى، فضلا عن حظر الطيران فوق سماء دافوس، وتبلغ تكلفة الاجراءات الأمنية 10 ملايين دولار.

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