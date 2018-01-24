البث المباشر

تسريب تفاصيل 200 ألف متبرع ماليزى بالأعضاء عبر الإنترنت

تسريب تفاصيل 200 ألف متبرع ماليزى بالأعضاء عبر الإنترنت
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت بوابة تكنولوجية محلية أن التفاصيل الشخصية التي تخص أكثر من 200 ألف متبرع ماليزي بالأعضاء وأقاربهم المباشرين جرى تسريبها وأن البيانات متاحة من خلال الإنترنت منذ أكثر من عام.

العالم- اسيا والباسفيك

وهذا ثاني أكبر تسريب معلن للبيانات في ماليزيا في ثلاثة أشهر. ففي نوفمبر تشرين الثاني، قالت ماليزيا إنها تحقق في محاولة مزعومة لبيع بيانات شخصية تخص أكثر من 46 مليونا من المشتركين في الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة، فيما قد يصبح أحد أكبر التسريبات لبيانات زبائن في آسيا.

وذكر موقع (لويات.كوم) الإلكتروني يوم الثلاثاء أن الملفات التي تحتوي على تفاصيل 220 ألف شخص تعهدوا بالتبرع بأعضاء جرى تسريبها من خلال الانترنت في مطلع سبتمبر أيلول عام 2016. ولم يتم تحديد مصدر التسريب.

وأضاف الموقع أن البيانات المسربة تشمل اسم المتبرع ورقم بطاقة تحقيق الشخصية الخاص به ونوعه وجنسيته وعنوانه وأرقام هواتفه. وتشمل البيانات أيضا تفاصيل عن كل واحد من الأقارب المباشرين الذين حددهم المتبرع للاستفادة ليصل العدد الإجمالي لضحايا تسريب البيانات إلى 440 ألف شخص.

وقال التقرير إن من المحتمل أن يكون التسريب من قاعدة بيانات مركزية بالنظر إلى التفاصيل وحجم البيانات.

وقالت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، وهي الهيئة المنظمة للإنترنت في البلاد،إنها تساعد الشرطة في التحقيقات التي تجريها في التسريب المعلن.

213

روابط ذات صلة

ماليزيا لن تعيد ربط عملتها بالدولار الأميركي

شرطة ماليزيا تعتقل شخصين على صلة بـ"داعش"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وفد عراقي يزور روسيا الاثنين المقبل للمشاركة في سوتشي

أميركان وبريطانيون في عفرين للقتال ضد تركيا!

معصوم يصادق على قانون التعديل الاول لقانون الانتخابات البرلمانية

مدير الاستخبارات الأمريكية: بوتين يريد استعادة عظمة الاتحاد السوفيتي

تونس.. أسوأ مستوى للاحتياطي النقدي في 15 عاما

دراسة: الشعور بالحرج يدفع النساء لتجنب فحوصات طبية معينة..

الأمم المتحدة تدعو ميانمار للسماح بدخول مخيمات الروهينجا دون عائق

العبادي من دافوس: مقبلون على نهوض الاقتصاد وخلق فرص عمل

شارون أمر بإسقاط طائرة لقتل عرفات.. تفاصيل تنشر لأول مرة

الكويت تمنح مهلة أخيرة لمخالفي قانون الاقامة

بالفيديو...بجع مغروسة سكين برقبته ويتمشى في حديقة

هلاك واصابة مرتزقة للعدوان في تعز والبيضاء ونهم

إعادة تشغيل 21 خطا ملاحيا دوليا منتظما مع ميناء"شهيد رجائي" جنوبي ايران

بالفيديو..جنود إندونيسيون يشربون دماء الأفاعي ويمشون حفاة على النار!

الشرطة الفرنسية تشتبك مع حراس السجون

برلمان ايران يصادق على الانضمام لمعاهدة مكافحة الجرائم

السيسي يختار المنسق العام والمتحدث الرسمي لحملته الانتخابية

محمود واعظي.. ايران لن تستأذن أحدا في تطوير قدراتها العسكرية

بالصورة.. ضريرة وأصم يرعيان 12 طفلا ببيت صغير في الصين

تسريب تفاصيل 200 ألف متبرع ماليزى بالأعضاء عبر الإنترنت

الأکثر مشاهدة