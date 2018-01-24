السيسي يختار المنسق العام والمتحدث الرسمي لحملته الانتخابية

العالم - مصر

وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "شعب مصر العظيم.. في إطار ما سبق وأن أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" من الاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية والترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد تم اختيار السيد السفير محمود كارم منسقا عاما لحملتي الانتخابية والسيد الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة ممثلا قانونيا عني ومتحدثا رسميا للحملة".

وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "شعب مصر العظيم.. في إطار ما سبق وأن أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" من الاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية والترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد تم اختيار السيد السفير محمود كارم منسقا عاما لحملتي الانتخابية والسيد الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة ممثلا قانونيا عني ومتحدثا رسميا للحملة".

هذا، وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي تولى منصب الرئاسة في عام 2014، قد أعلن يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة، التي من المقرر أن تجري في آذار/مارس المقبل.

المصدر: الصفحة الرسمية للرئيس المصري على "فيسبوك"

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