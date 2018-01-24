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بالصورة.. ضريرة وأصم يرعيان 12 طفلا ببيت صغير في الصين

بالصورة.. ضريرة وأصم يرعيان 12 طفلا ببيت صغير في الصين
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

ترعى امرأة عمياء تعيش في قرية ريفية في الصين أحفادها الـ12 مع زوجها، الذي يعاني صممًا جزئيًا.

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والغريب أن الزوجين المعوقين لديهما أربعة أبناء، لكن كلهم تركوا القرية للبحث عن عمل في المدينة، وهو ما يسلط الضوء على عواقب الازدهار الاقتصادي الذي يمتد على مدى عقود في الصين، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتعيش الجدة البالغة من العمر 69 عامًا والتي تدعى “لي زياي” وزوجها في قرية فى هوايهوا بمقاطعة هونان بجنوب الصين، وأعمار الأحفاد من الأطفال الصغار دون سن المراهقة، وتعيش العائلة الكبيرة المكونة من 14 فردًا في منزل صغير.

وقالت “لي” إنه كان على أبنائها مغادرة المنزل، لأنهم لم يكونوا قادرين على دعم أنفسهم في القرية.

وقال سائق محلي إنه “من الخطورة جدًا على لي أن تأخذ مجموعة كبيرة من الأطفال في الخارج وتمشي على الطريق؛ لأنها لا تستطيع أن ترى.

وذكرت شيونغ تينغ، زوجة الابن الأصغر لـ”لي”، أن زوجها وأخواته يعودون إلى قريتهم مرة واحدة في العام، مشيرة إلى أنها ستنتقل إلى المدينة بعد السنة القمرية الجديدة في فبراير.

وأضافت، أن الحياة صعبة بالنسبة لهم، ولا يوجد أي خيار آخر، فليس من الممكن أن نعيش في القرية؛ بسبب قلة المال.

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