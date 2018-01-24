دراسة: الشعور بالحرج يدفع النساء لتجنب فحوصات طبية معينة..

العالم- منوعات

وأجرت مؤسسة "جو لسرطان عنق الرحم" دراسة مسحية شملت 2017 امرأة بريطانية.

وقال ثلث المشاركات في الدراسة إن الشعور بالحرج تسبب في إرجائهن إجراء فحص سرطان الرحم، الذي يمكنه تجنيب النساء سرطان الرحم بنسبة 75 بالمئة.

وأوضحت المؤسسة الخيرية أن سرطان الرحم هو الأكثر شيوعا لدى النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 35 عاما، ولكن نحو ثلثي اللاتي شملتهن الدراسة لم يكن على دراية بأنهن الأكثر العرضة للمرض.

ويتم تشخيص 220 ألف امرأة في بريطانيا بالإصابة بأمراض في الرحم.

وتوجه الدعوة كل عام في بريطانيا لخمسة ملايين امرأة لإجراء فحص سرطان الرحم، وتمنتنع واحدة من بين كل خمس نساء عن الذهاب".

وتزداد النسبة إلى واحدة من بين كل ثلاث نساء في المرحلة العمرية ما بين 25 إلى 29 عاما، وتزداد النسبة في بعض المناطق الجغرافية، مثل غلاسغو.

المصدر: بي بي سي

HAS-2