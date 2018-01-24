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جون كيري لمحمود عباس: لا تستسلم لمطالب ترامب!
طيران مروحي اسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض في القدس
غارات جوية تركية على مواقع الوحدات الكردية في باصفوان جنوب غرب عفرين
اعتقال "وزير صحة داعش" عراقي الجنسية
يديعوت أحرونوت: "كتاب" إسرائيلي يكشف مخطط شارون لاغتيال "عرفات"
فلسطينيون يطلقون حملة تبرعات للمساهمة في بناء منازل عائلة جرار التي هدمها الاحتلال
رتل عسكري تركي يدخل إلى ريفي #إدلب وحلب الجنوبيين في مهمة استطلاع
أنباء عن عملية دهس قرب حاجز "الزعيم" شرق القدس المحتلة
الخارجية السورية تدين أكاذيب وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا
41 قتيلا بينهم مسؤول أمني رفيع في تفجيري بنغازي
فلسطينيون يطلقون حملة تبرعات للمساهمة في بناء منازل عائلة جرار التي هدمها الاحتلال
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.