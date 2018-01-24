وفد عراقي يزور روسيا الاثنين المقبل للمشاركة في سوتشي

العالم - العراق

وذكر محجوب في تصريح صحفي اليوم" أن سفير روسيا في بغداد حمل دعوة للعراق من وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، للمشاركة في اجتماع الحوار السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية".

وأضاف أن" وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، تلقى الدعوة، ومن المحدد أن يتوجه على رأس وفد إلى سوتشي يوم 29 من الشهر الحالي".

واشار محجوب الى" إنها المرة الأولى التي يشارك العراق فيها بمباحثات ثنائية مع روسيا بشأن سوريا، لافتا إلى أن الموقف العراقي دائماً مع حل الأزمة السورية وتوجه الأطراف "المعارضة والحكومة" إلى طاولة الحوار.

ونوه المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية بأن المؤتمر يعقد خلال يومي 29 — 30 كانون الثاني الجاري.

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