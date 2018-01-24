استشهاد مواطنين اثنين في جريمة جديدة للعدوان السعودي بصعدة

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وقالت مصادر ميدانية أن طيران العدوان استهدف سيارة أثناء مرورها على جسر نشور بمديرية الصفراء ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وتدمير سيارتهما.

وأشارت المصادر إلى أن طيران العدوان شن غارتان بالقرب من سوق مديرية الصفراء أدت إحداهما إلى قطع الطريق العام.

تأتي هذه الجريمة خلال أقل من 24 ساعة لارتكاب طيران العدوان مجزرتين مروعتين بالمحافظة، في الجريمة الأولى استشهد 13 مواطنا وجرح 3 آخرون في غارة استهدفت منزل مواطن وسيارتين في الطريق العام بمديرية منبه.

وفي الجريمة الثانية استشهد 9 مواطنين بينهم 4 أطفال وامرأتان في غارة لطيران العدوان استهدفت سيارة تقل مسافرين بالخط العام بمنطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية.

المصدر: المسيرة نت