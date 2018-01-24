العميد جزائري: ليس لفرنسا وغيرها الحق بالتدخل في الشأن الايراني

العالم - ايران

العميد جزائري وفي معرض رده علي اثارة موضوع بحث قوة ايران الصاروخية من قبل بعض الدول، أوضح، ان مطالبة الانظمة الاستبدادية والسلطوية، لمناقشة قدراتنا الدفاعية والصاروخية وموضوع المقاومة في المنطقة ليست اكثر من هذيان .

واوضح ان القوات المسلحة وفي اطار التدابير والاهداف المحددة لها سلفا، وضعت تعزيز قدراتها الدفاعية في سلم اولوياتها، ومادام اعداء الثورة الاسلامية يهددوننا بصراحة بالاجراء العسكري، فاننا سنواصل تطوير قدراتنا الدفاعية والردعية لنجعل العدو يندم علي فعلته.

يذكر ان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كان قد أعلن سابقا التزام باريس بالاتفاق النووي، وابدي قلقه بشان برنامج ايران الصاروخي.

تصريحات المسؤول الفرنسي تأتي في الوقت الذي لم يحظر قرار مجلس الأمن نشاطات ايران الصاروخية، وايران اعلنت في العديد من المناسبات رفضها لأي مفاوضات حول برامجها الدفاعية.

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