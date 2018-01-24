بالفيديو...استشهاد 27 يمنيا بغارات للعدوان السعودي على صعدة

العالم - خاص بالعالم

في المقابل فرضت القوات اليمنية سيطرتها على جبل المركوزة الاستراتيجي ومواقع محيطة به في البيضاء، ما ادى الى مقتل واصابة عشرات المرتزقة وأسر اخرين، وقصفت تجمعات الجنود السعوديين في جيزان ونجران وعسير.

وتم تدمير آلية عسكرية للجيش السعودي في قرية مجازة بعسير بقذائف المدفعية، كما قتل عنصرين من مرتزقة العدوان بعمليات قنص في وادي شواق بمديرية الغيل بالجوف.

وفي نجران تم تدمير طقم عسكري محمل بمرتزقة الجيش السعودي بعبوة ناسفة في صحراء البقع و استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في الصحراء بقذائف المدفعية

وقامت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية باستهداف تجمعات للجنود السعوديين في احد المواقع بالشرفة .

التفاصيل في الفيديو المرفق ....