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توقيف عصابة متهمة بتعذيب مهاجرين في ليبيا

توقيف عصابة متهمة بتعذيب مهاجرين في ليبيا
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الليبية الاربعاء عن توقيف عصابة متهمة بخطف وتعذيب مهاجرين سودانيين، قرب سرت على بعد 450 كلم شرق العاصمة طرابلس.

العالم - أفريقيا

وأعلن "المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص" التي اعلنتها حكومة الوفاق لمكافحة جماعة داعش الإرهابية في سرت العام الفائت، في صفحته على موقع فيسبوك "تمكنت دورية مشتركة من قوة تأمين وحماية سرت وقوة الدعم المركزي من القبض على عصابة هجرة غير شرعية بمنطقة القداحية (جنوب سرت)، تتكون من خمسة ليبيين وفلسطيني واحد".

وجرت التوقيفات في القداحية "بعد انتشار مقطع فيديو للجماعة بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر مشاهد تعذيب مؤلمة بحق بعض المهاجرين الافارقة" بحسب المصدر.

وتابع المركز "الجدير بالذكر ان المهاجرين المعذبين من قبل العصابة يبلغ عددهم 8 ويتلقون حاليا العلاج بمستشفى ابن سينا" في سرت. وبدا في الفيديو مهاجرون يعانون من حروق شديدة ألحقها بهم الخاطفون الذين طلبوا فديات من عائلاتهم.

من جهتها اعلنت قوة الردع الخاصة التي شاركت في المداهمة في صفحتها على فيسبوك "بعدما تابع الجميع المشاهد المروعة التي ارتكبها المجرمون المجردون من الانسانية في تعذيبهم للعمال وحرقهم بالنار وتصويرهم بالفيديو(...) وبالتعاون مع الأمن المركزي سرت وقوة حماية وتأمين سرت تمت عملية المداهمة بنجاح والقبض على أربعة مجرمين" ذاكرة اسماءهم.

واتخذت حكومة الوفاق الوطني مقرا بطرابلس منذ نحو عامين لكنها تجد صعوبات في بسط سلطاتها على مجمل البلاد خصوصا بسبب انتشار الفصائل المسلحة ووجود سلطات موازية في الشرق.

وباتت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011 مركز عبور للمهاجرين الافارقة الذين يريدون الوصول الى اوروبا.

وقضى 3116 شخصا في العام الفائت اثناء محاولة عبور المتوسط الى اوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.

 

المصدر: الفرنسية
 

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