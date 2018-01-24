بدء تفريغ بيانات الصندوق الاسود للناقلة الايرانية سانجي

العالم - ايران

واوضح محسن بهرامي، أنه تم فتح الصندوق الاسود للناقلة سانجي اليوم، وهو بحالة سليمة وتم تفريغ بياناته.

وأضاف أنه بعد عملية فتح الصندوق يتعين فك شفرة معلوماته المشفرة، ووفق البروتوكول المعمول به سيتم تقديم نسخة من هذه المعلومات للجهات المعنية.



وبيّن المتحدث أن عملية فك شفرة المعلومات ورموز الصندوق الاسود تتم سريعا غير أن ترتيب البيانات لمعرفة سبب وقوع الحادث يتطلب وقتا.



واشار الى أن معلومات الصندوق تشمل محادثات القبطان مع السفن الاخرى ومعلومات الرادارات و الاحداثيات والى ما ذلك، حيث يتعين ترتيبها وتصنيفها لمعرفة طريقة وقوع الحادث.



واضاف بهرامي أن هذه العملية تخصصية للغاية وتستدعي الاستعانة بخبراء عملوا على ظهر السفينة ويعرفون تفاصيلها.



يذكر أن ناقلة النفط سانجي كانت محمّلة بـ 114 الف برميل من مكثفات الغاز (ما يعادل نحو مليون برميل)، اصطدمت في طريقها الى كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في بحر الصين قبالة شانغهاي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث نشب عن هذا الارتطام حريقا هائلا انتهى الى غرق السفينة بعد نحو اسبوع من اشتعالها، ومصرع طاقمها المكون من 32 شخصا.

106-