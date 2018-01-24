البث المباشر
أ ف ب:ترامب يؤكد استعداده للخضوع لاستجواب "تحت القسَم" في ملف التدخل الروسي
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تفرج عن الأسير محمد القاضي من الخليل بعد اعتقال استمر 12 عاماً
مراسل العالم : إطلاق صاروخين نوع زلزال 2 على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي وآلياتهم بمنطقة عيدة في جبهة نهم
وزارة الخارجية الاميركية تؤكد مقتل اربعة اميركيين في الهجوم على فندق بالعاصمة الافغانية كابول
مصدر كردي لقناة العالم ينفي التوصل لاتفاق حول دخول الجيش السوري لعفرين
وكالة الانباء الكورية الشمالية: بيونغ يانغ تقول ان علينا تحطيم كل التحديات ضد جمع شمل شبه الجزيرة الكورية
وكالة الانباء الكورية الشمالية:كوريا الشمالية تقول للكوريين علينا تطوير التواصل والسفر والتعاون بين الكوريتين
رويترز:بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقول إنها قلقة إزاء تقارير عن "عمليات إعدام وحشية ومشينة" في بنغازي جرت الأربعاء
مراسلة العالم: الجيش التركي يقصف منطقة ام الجلود شمال منبج بريف حلب
مراسل العالم:الجيش السوري يخوض اشتباكات ضد المسلحين بعد محاولتهم الهجوم على محاور في بلدة كنسبا بريف اللاذقية

مسؤول سوداني يكشف سبب دعم بلاده لـ"سد النهضة"

مسؤول سوداني يكشف سبب دعم بلاده لـ
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

قال السفير السوداني في الجزائر عصام عوض متولي، إن العلاقات مع مصر ممتازة، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن الخرطوم لديها كل الحقوق القانونية والتاريخية في حلايب.

العالم - السودان

وأضاف، متولي، في حوار له على صحيفة "الخبر" الجزائرية: "طالبنا مصر بحكم الجوار بالجلوس معا والحوار، لكنها رفضت، كما اقترحنا عليهم اللجوء للتحكيم ورفضوا. حقيقة، السودان يمتلك كل الحقوق القانونية والتاريخية على حلايب، وعندما استقل السودان عن بريطانيا اعترفت مصر في العام 1956 بحدوده الحالية دون الاعتراض على الخرائط التي توضح حدوده مع مصر، قائلاً "تواجد مصر في حلايب غير شرعي".

وبالنسبة لسد النهضة، قال السفير السوداني لدى الجزائر، إن مشروع سد النهضة من المواضيع المهمة للدول الثلاث، إثيوبيا والسودان ومصر، وهناك لجان مشتركة بين الدول الثلاث لضمان سلامة بناء السد، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية، وكذلك كانت هنالك لقاءات على مستوى الرؤساء ووزراء الري بالدول الثلاث".

وأضاف: "إثيوبيا شيدت هذا السد لأغراض الطاقة الكهربائية فقط، والجانب المصري يتخوف من أن يؤثر السد على حصة مصر من المياه، ومن هذا المنطلق تحاول مصر إيقاف اكتماله أو تغيير المواصفات الفنية فيه، من حيث الحجم والسعة التخزينية، مؤكداً أن السودان، كجزء من هذه اللجان الثلاثية، يدعم بناء السد للإيجابيات التي سوف يوفرها له، ومن أبرزها تنظيم جريان مياه النيل على مدار العام، ما يمكن السودان من استغلال كل حصته من المياه وفقا لاتفاقية 1959، التي ستنعكس في سد حاجته من الزراعة وإيقاف الواردات في هذا المجال، وهي الاتفاقية التي تعتبر المرجعية في قسمة المياه بين البلدين".

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية
 

تصنيف :

روابط ذات صلة

مصر تعلّق على رفض إثيوبيا مشاركة طرف محايد في محادثات سد النهضة

إثيوبيا ترفض مقترحا مصريا بشأن سد النهضة

إثيوبيا: لا نقبل تحكيم البنك الدولي بشأن سد النهضة

السودان وإثيوبيا يتفقان على نشر قوة مشتركة لحماية الحدود وتأمين سد النهضة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مفاجأة مدوية في كأس ملك إسبانيا

بانوراما: الهجوم على عفرين السورية..والاجتماع الرباعي للعدوان السعودي

إسقاط طائرة تجسس للعدوان السعودي في سماء مأرب

موسكو: واشنطن شنت على روسيا حربا دعائية فيما يخص الهجوم الكيماوي في سوريا

الحشد الشعبي العراقي يقضي على عناصر من "داعش" في كركوك

ترامب يحث أردوغان على خفض التصعيد في عفرين

القاهرة: العملية العسكرية التركية في سوريا تهدد الحل السياسي

باريس تتحدث عن "آخر أمل" للتسوية السورية!

ما بعد عملية عفرين

موجة سخرية ضد وزير التعليم المغربي الجديد.. والسبب؟!

هذا ما اكده ملك الاردن لنيجيرفان بارزاني..

قتيل وجرحى جراء صواريخ على "كيليس" التركية

قيادي ألماني معاد للمسلمين يعتنق الإسلام!

الولايات المتحدة بصدد تطوير رؤوس نووية جديدة

محمد بن سلمان يسمح باستيراد الخمر للسعودية !

طوكيو لواشنطن: رحلات مروحياتكم زادت عن حدها!

مسؤول سوداني يكشف سبب دعم بلاده لـ"سد النهضة"

إرهابي خطير شارك في معارك عرسال وتفجير برج البراجنة بقبضة لبنان

أول امرأة سورية تحكّم مباريات كرة القدم للرجال

تجريم الفصل بين الجنسين في المدارس يثير جدلا في تونس

الأکثر مشاهدة