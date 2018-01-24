تحقيق روسي سوري مشترك مع الإرهابيين روسي الأصل

العالم - سوريا

وذكرت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بترينكو، أن رئيس اللجنة الكسندر باستريكين اتفق مع المسؤولين السوريين خلال زيارته سوريا على "تسليم الجانب السوري لموسكو ملفات القضايا الجنائية التي تم فتحها ضد المواطنين الروس الذين توجهوا إلى سوريا بهدف الانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية".

كما بحث باستريكين خلال اللقاءات مع المسؤولين السوريين، المسائل المتعلقة بالتعاون في التحقيق في الجرائم ضد العسكريين الروس، وجرائم تنظيم "داعش" ضد المدنيين في سوريا.

وأجرى رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريكين زيارة عمل إلى سوريا، التقى خلالها رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، ومدير القضاء العسكري محمد كنجو حسن.

كما زار باستريكين قاعدة حميميم الجوية الروسية، حيث عقد اجتماعا مع المحققين العسكريين الروس.

المصدر: روسيا اليوم

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