الولايات المتحدة بصدد تطوير رؤوس نووية جديدة

العالم - الأميرکيتان

وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الأمن النووي، فرانك كلوتز، إن هيئته تستخدم أفضل قدراتها لإطلاق برامج لإنشاء نوعين جديدين من الأسلحة النووية البحرية.

ونشرت صحيفة "ديفنز نيوز" مقابلة مع كلوتز، يوم الثلاثاء، وقابلته قبل استقالته في 19 يناير/ كانون الثاني.

وطلبت الصحيفة من رئيس الهيئة الوطنية التعليق على مسودة العقيدة النووية الأمريكية الجديدة التي كشفت عنها وسائل الإعلام الأمريكية. وتقول المسودة، إن الجيش الامريكي يخطط لبدء إنتاج رؤوس حربية نووية للصواريخ البالستية في غواصة "بي إر بي إل". وهذا يعني، إنتاج صواريخ كروز بحرية تعمل بالطاقة النووية.

وقال كلوتز: "نحن لم نعمل على أكثر من برنامج للأسلحة النووية في آن واحد منذ انتهاء الحرب الباردة، ونحن الآن في الواقع نعمل على أربعة برامج من هذا النوع".

ورفض كلوتز التعليق على التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام عن العقيدة النووية الجديدة.

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