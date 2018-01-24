أول امرأة سورية تحكّم مباريات كرة القدم للرجال

العالم - الرياضة

وشاركت أليسار بدور كحكم راية في أحد ملاعب اللاذقية، وهي المرة الأولى التي تحكم فيها مباراة للرجال.

ولم يصدر أي تعليق من الاتحاد الرياضي لكرة القدم ، واكتفى بالإشارة إلى إجراء اختبارات لياقة بدنية للحكام الرئيسيين.

وتنحدر أليسار بدور من عائلة رياضية، فشقيقها عمار بدور الحكم في الدرجة الأولى، كما أن أليسار وعمار هما ابنا الحكم السابق طلال بدور ، وسبق لأليسار أن ترشحت للوصول إلى اللائحة الدولية.

وليست أليسار السيدة السورية الأولى التي حكمت في مباريات للذكور ، فسبقتها الحكم ربا زرقا ، التي كانت أول سيدة عربية ضمن طاقم تحكيم مباراة كرة قدم.

وشاركت زرقا في مباراة في شباط 2011 لدوري الدرجة الأولى للشباب في درعا بين الشعلة والاتحاد كحكم مساعد، وتعتبر زرقا أول عربية تحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وحكمت في مباريات الدرجة الأولى في الدوري السوري.

ولا يوجد في قوانين “فيفا” ما يمنع النساء من التحكيم في مباريات كرة القدم للرجال، ولم يشترط في الحكم أن يكون رجلًا.

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