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العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في محاربة الإرهاب

العاهل الأردني يؤكد للعبادي دعم العراق في محاربة الإرهاب
الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

أعرب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشددا على ضرورة دعم العراق في مساعيه لإعادة الإعمار.

العالم - اسيا والباسفيك 

 

وشدد الملك الأردني خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على هامش مؤتمر "دافوس" الاقتصادي، على موقف الأردن الثابت في دعم العراق في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره، وصولا إلى عراق مزدهر يحقق طموحات شعبه.

واستعرض الجانبان، جهود الحرب على الإرهاب وضرورة دعم الجهود التي يبذلها العراق للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص على مواصلة توسيع آفاق التعاون بينهما في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية والتجارية منها.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

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