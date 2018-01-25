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دي ميستورا: محادثات فيينا السورية "في مرحلة حرجة جدا"

دي ميستورا: محادثات فيينا السورية
الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الأربعاء، أن محادثات السلام السورية المرتقب استئنافها، في فيينا، يومي الخميس والجمعة، تجري في "مرحلة حرجة جدا".

العالم - اسيا والباسفيك 

وقال دي ميستورا: "بالطبع أنا متفائل لأنه لا يسعني أن أكون غير ذلك في مثل هذه اللحظات"، مضيفا "أنها مرحلة حرجة جدا جدا".

ونقلت فرانس برس عن دي ميستورا، قبيل لقائه المستشار النمسوي سيباستيان كورتز، قوله إن كلا من الحكومة السورية والمعارضة سيتمثل بـ"وفد كامل".

وكانت الجولات السابقة من المحادثات حول سوريا فشلت في تحقيق أي تقدم، مع رفض الجانبين إجراء محادثات مباشرة.

وسيعقب محادثات فيينا مؤتمر سلام يعقد في منتجع سوتشي البحري الروسي، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وتؤكد موسكو أنه لا يشكل مبادرة منافسة لتلك التي ترعاها الأمم المتحدة.

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