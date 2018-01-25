قصف تركي يستهدف قوات أميركية خاصة في منبج

العالم - سوريا

ووفق جريدة YPG News فإن تركيا تهاجم الآن المناطق الكردية قرب منبج وتل أبيض التي تم تحريرها من "داعش" في العامين الأخيرين بعد سقوط عدد كبير من الضحايا.

ويشار إلى وجود قوات أميركية للعمليات الخاصة في منطقة منبج، الأمر الذي ينذر بتعقيد أكثر للعلاقات التركية الأميركية.

وذكر موقع إخباري نقلا عن الصحفي التركي علي أوزكوك أن القوات الجوية التركية وجهت الضربات لعدة منشآت لوحدات حماية الشعب في محيط بلدتي منبج وعريما، وهو ما ينذر بنشوب نزاع كبير مع الولايات المتحدة الأميركية لأنه يوجد هناك جنود أميركيون لحماية YPG من هجمات تركية.

يُذكر أن منطقة منبج تخضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) التي تدعمها واشنطن ويوجد ضمن صفوفها دائما مستشارون وعناصر قوات العمليات الخاصة من الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل مستشاريْن عسكريين أميركيين بغارة جوية تركية على منطقة عفرين.

سبوتنك

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