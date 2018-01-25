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تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران والعراق

تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران والعراق
الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

اكد وزير التخطيط العراقي (وزير التجارة وكالة) الدكتور سلمان الجميلي خلال لقائه السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد شريك تجاري كبير للعراق، مثمنا المواقف الايرانية الداعمة للشعب العراقي في مختلف لمجالات. 

العالم - مراسلون

واورد بيان اصدره المكتب الاعلامي في وزارة التخطيط ان الجميلي اشار خلال لقائه مسجدي إلى ان الحكومة العراقية تسعى إلى تطوير علاقاتها مع جميع دول العالم وفي مقدمتها دول الجوار، في اطار سياسة الانفتاح والتعاون وبناء شبكة من العلاقات الثنائية القائمة على اساس تبادل المصالح المشتركة وبما يحقق تطلعات شعوب المنطقة في حياة اكثر استقرار بعيدا عن التوترات السياسية والامنية. 

وبين الجميلي ان هناك اجراءات عملية تقوم على اساس تذليل جميع العقبات التي يمكن ان تواجه الحركة التجارية بين البلدين.  

من جانبه اكد السفير مسجدي ان الحكومة الايرانية مازالت وستبقى داعمة لجهود الحكومة العراقية في مجال اغاثة النازحين وتحقيق الاستقرار في عموم العراق، وسعيها الدؤوب نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين،

وأعرب مسجدي عن رغبة الجمهورية الاسلامية في اقامة مركز تجاري ايراني دائم في العراق وانشاء منطقة حرة للتبادل التجاري وزيادة حجم الاستيرادات لاسيما في مجال المواد الانشائية وحليب الاطفال المجفف. 

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