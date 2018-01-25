أنقرة تحذر واشنطن من اشتباك محتمل معها في سوريا

العالم - سوريا

جاء تصريح المسؤول التركي في وقت تواصل فيه أنقرة عمليتها العسكرية ضد مسلحين أكراد في شمال سوريا.

وتابع المسؤول التركي في مقابلة مع محطة تلفزيون (خبر) قائلا: "الذين يساندون المنظمة الإرهابية سيصبحون هدفا في هذه المعركة" وتابع "الولايات المتحدة بحاجة لمراجعة جنودها وعناصرها الذين يقدمون الدعم للإرهابيين على الأرض بطريقة ما لتجنب مواجهة مع تركيا".

وحذر بوزداج واشنطن قائلا، إنه "إذا كانت أميركا تريد تجنب اشتباك محتمل مع تركيا في سوريا فعليها أن تتوقف عن دعم الإرهابيين".

وحول ايجاد منطقة آمنة قال نائب رئيس وزراء تركيا، إن إنشاء منطقة آمنة بدلا من عملية عفرين في سوريا ليس خيارا.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد اعلن في وقت سابق اليوم، إن "تعاون أميركا مع التنظيمات الإرهابية، وتنفيذها مخططاتها في المنطقة عبرهم، عمل يقلل من شأنها"، مضيفا أن تركيا لن تسمح بإقامة أي كيان إرهابي على امتداد حدودها الجنوبية البالغة 1350 كم من إيران حتى البحر الأبيض.

وقال يلدريم، "ليس من الصواب مناقشة منطقة آمنة في سوريا مع أميركا مادامت مسائل الثقة قائمة"، مضيفا: "لا يمكن قبول قيام دولة تتعاون مع تركيا في الناتو منذ سنين طويلة، بدعم كيانات مسلحة تستهدف حدود الناتو".

(رويترز)

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