البازلاء والبروكلي سلاحان فتاكان ضد البدانة!

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ووفقا للباحثين في جامعة جورجيا الأمريكية، فإن استهلاك الألياف الغذائية يمكن أن يمنع السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، بالإضافة التغييرات السلبية في الأمعاء من خلال تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في القولون.

وأظهرت نتائج الدراسة أن إثراء النظام الغذائي بالألياف لعدد من فئران التجارب يعانون من اضطراب آلية تمثيل الأنسولين، أسهم في منع متلازمة التمثيل الغذائي التي يسببها اتباع نظام غذائي عالي الدهون.

وتشخص متلازمة الأيض بمجموعة من الشروط المرتبطة ارتباطا بالبدانة، التي تشمل زيادة في معدلات ضغط الدم، وارتفاع مستويات السكر في الدم، فضلا عن زيادة نسبة الدهون في الجسم خاصة حول الخصر مع ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.

وعندما تتضافر هذه العوامل معا، فإنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكر.. وترتبط البدانة مع متلازمة التمثيل الغذائي والتغيرات في تركيبة الجراثيم في الأمعاء، والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء.

وتوصلت الدراسة إلى فعالية الألياف المتواجدة في هذه العناصر الغذائية في استعادة صحة الأمعاء بين فئران التجارب وتخفيف حدة أعراض متلازمة التمثيل الغذائي الناجم عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون عن طريق إعادة توزيع الجراثيم في الأمعاء.

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