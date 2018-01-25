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دعوات لبنانية لعدم تدخل الرياض بالشأن اللبناني

دعوات لبنانية لعدم تدخل الرياض بالشأن اللبناني
الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس تيار ضرخة وطن في المجتمع المدني اللبناني جهاد ذبيان الى وقفة صارمة بوجه التدخل السعودي في الشان اللبناني.

 العالم - لبنان

فقد رأى رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ أن "دعوة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ لم تلق آذاناً صاغية عند بعض السفراء في ​لبنان​، في ظل ما يحكى عن أدوار للسفارة السعودية في الضغط على بعض القوى السياسية من أجل عدم عقد تحالفات إنتخابية مع فريق المقاومة ممثلاً ب​حزب الله​، مقابل وعود مالية من جهة وسياسية ووزارية من جهة أخرى"، متسائلا: "ألا يستدعي تدخل سفارة السعودية بشؤون لبنان الداخلية موقفاً وطنياً رسمياً؟".

ودعا ذبيان القوى السياسية الى "إعلان موقف واضح في ما يتعلق بتدخل السفراء والسفارات بالإستحقاق الإنتخابي، لا سيما أولئك اللذين لا ينفكون يدّعون حرصهم على مصلحة لبنان"، مشيراً الى أنه "لو كانت ​السفارة الإيرانية​ هي التي تتدخل في الإنتخابات والتحالفات، لكان البعض أقام الدنيا ولم يقعدها، مؤكداً على ضرورة التخلي عن ​سياسة​ الكيل بمكيالين، لا سيما في الأمور التي تمس السيادة الوطنية".

المصدر : النشرة 

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